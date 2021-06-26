Спасатели перешли на усиленный режим несения службы, - МВД

На период празднования Дня Конституции Украины, с 9:00 26 июня по 9:00 29 июня, спасатели перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Работники ГСЧС Украины осуществляют усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Кроме этого, накануне на территории страны были проведены разъяснительные мероприятия, в том числе с привлечением средств массовой информации и социальных медиа, о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности и безпочного отдыха у водоемов. Также организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдению требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, задействованных в проведении мероприятий.

Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС.

Читайте также: В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции