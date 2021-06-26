Бездомных в Индии начали вакцинировать от COVID-19

Правительство индийской столицы Дели начало кампанию по вакцинации городских бездомных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации Indian Express, в пятницу 150 бездомных получили прививики в лагере вакцинации, открытом в приюте Нигамбодха.

Лагерь был организован правительством Дели, в этом районе местные чиновники намерены вакцинировать около 7 000 человек.

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Как сообщало издание ранее, сотни бездомных столкнулись с трудностями при вакцинации от коронавируса из-за отсутствия удостоверений личности. Для людей чиновники составили офлайн-список и разделили их на группы по 40-50 человек. К каждой такой группе прикреплен номер удостоверения одного из сотрудников волонтерской организации. Он будет отвечать за этих 50 человек и сообщит им о необходимости получить вторую дозу. Таким образом, люди без документов в Дели также смогут пройти вакцинацию.

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