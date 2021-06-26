Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

В Госдепе США заявили, что власти Китая отменили поставку вакцин в Украину из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

"Это использование вакцин в качестве оружия", - подчеркнула Нуланд, добавив, что США, намерены противостоять этому.

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает.

В то же время в настоящее время журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине.

Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

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