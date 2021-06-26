Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко

Украина может настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы стать энергонезависимой и даже начать продавать его за границу.

Об этом 25 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Моя личная оценка – что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 млрд м³ в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", – сказал он.

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По словам главы "Нафтогаза", сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год.



"Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу", – подчеркнул Витренко.



