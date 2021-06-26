Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко
5 16878
Украина может настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы стать энергонезависимой и даже начать продавать его за границу.
Об этом 25 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Моя личная оценка – что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 млрд м³ в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", – сказал он.
По словам главы "Нафтогаза", сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год.
"Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу", – подчеркнул Витренко.