Нельзя поощрять Путина за политику конфронтации, - премьер-министр Польши Моравецкий
Так глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на предложение Франции и Германии провести саммит Россия-ЕС на высшем уровне, информирует Цензор.НЕТ.
"В последнее время вместо успокоения ситуации между Россией и ее соседями доходит до очередных акций провокационного характера, до очередных актов агрессии", - написал Моравецкий в своем Twitter.
🇪🇺 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: W ostatnim czasie zamiast uspokojenia sytuacji pomiędzy Rosją a jej sąsiadami dochodzi do kolejnych akcji o charakterze prowokacyjnym, do kolejnych agresji. Nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi konfrontacyjną politykę. pic.twitter.com/0G0dzGPURa— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 25, 2021
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.