Нельзя поощрять Путина за политику конфронтации, - премьер-министр Польши Моравецкий

Так глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на предложение Франции и Германии провести саммит Россия-ЕС на высшем уровне, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время вместо успокоения ситуации между Россией и ее соседями доходит до очередных акций провокационного характера, до очередных актов агрессии", - написал Моравецкий в своем Twitter.

Premier @MorawieckiM w #Bruksela: W ostatnim czasie zamiast uspokojenia sytuacji pomiędzy Rosją a jej sąsiadami dochodzi do kolejnych akcji o charakterze prowokacyjnym, do kolejnych agresji. Nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi konfrontacyjną politykę.