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В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен

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В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не уверена, что канцлер Ангела Меркель до конца своего срока заявит о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в нынешнем виде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью для ZN.UA.

Сама госпожа посол Германии заявляет, что в этих договоренностях есть проблемы, которые решить уже нельзя.

"Я очень уважаю своих коллег, которые сейчас работают над этими проблемами, разрабатывали так называемые кластеры, потому что это креативный подход к переорганизации Минских соглашений, порядка их выполнения. Но мы снова видим: если одна сторона не хочет конструктивно работать над этим, прогресса у нас нет", - добавила Фельдгузен.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Olha Olha
    ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
    Бабка - явно путинский агент.
    Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
    Какой порядок?!
    Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
  • Чайка Київ
    Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
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