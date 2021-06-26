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Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства

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Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства
В результате технического сбоя в работе "ПриватБанка" с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы", - отметил Серга.

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Он подчеркнул, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

"Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - резюмировал пресс-секретарь "ПриватБанка".

Тем временем, клиенты банка возмущены таким "сбоем" в работе учреждения и высказывают свое недовольство в комментариях под постом. 

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Сбой в работе ПриватБанка: с карт некоторых клиентов повторно списывались средства 03

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