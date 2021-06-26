Боевики препятствуют работе СММ ОБСЕ на Донбассе, - отчет миссии

Украинская сторона СЦКК сообщает, что по данным ежедневного отчета ОБСЕ от 22 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные случаи препятствования их деятельности на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что на блокпостах вблизи населенных пунктов Староласпа и Новая Марьевка представители российско-оккупационных войск не пропустили патруль СММ, сославшись на "проведение технических работ" и "соображения безопасности".

На блокпосту возле населенного пункта Горловка представитель вооруженных формирований РФ отказал патрулю Миссии в доступе к определенной части блокпоста для осуществления стандартных действий по мониторингу, ссылаясь на "отсутствие предварительного уведомления".

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В населенном пункте Александровка наблюдателям Миссии запретили запуск БПЛА для проведения заранее объявленного полета, ссылаясь на "отсутствие предварительной информации о полете".

В пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Должанский наемники приказали патрулю Миссии покинуть район, сославшись на "приказы от своих командиров".

На блокпосту в населенном пункте Старомихайловка вооруженный наемник задержал патруль Миссии на 32 минуты сославшись на "отсутствие разрешения от его командиров".

Стоит отметить, что на всех без исключения блокпостах наблюдатели фиксировали факт пересечения гражданских автомобилей в обоих направлениях.

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Также в отчете отмечается, что БПЛА СММ испытывали препятствия сигнала вследствие глушения при выполнении запланированных полетов на временно оккупированной территории в районах населенных пунктов Старомихайловка, Александровка и Петровского района Донецка.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о попытке вооруженных формирований РФ скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений, распространить фейки с целью дискредитации ВС Украины и дестабилизировать обстановку вдоль линии разграничения. Подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

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