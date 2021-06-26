Требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму, - МИД
Об этом говорится в официальном заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня, как и семьдесят семь лет назад, российская оккупационная администрация пытается разрушить крымскотатарскую идентичность. Уничтожается память о крымскотатарских национальных символах, грубо нарушаются культурные, языковые и религиозные права коренного народа Крыма.
Российская оккупационная администрация проводит системную политику притеснения всех религиозных общин, уничтожает религиозные памятники крымских татар, проводит незаконные археологические раскопки и перевозит культурные артефакты из Крыма на территорию Российской Федерации, используя их в качестве политического инструмента для демонстрации связи между полуостровом и царской, советской и современной Россией", - отмечается в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Украина осуждает политику государства-агрессора России, направленную на уничтожение крымскотатарской идентичности, ограничение возможностей использования национальной символики, в т.ч. флага, нарушение прав на получение образования на родном языке, уничтожение национальных культурных и религиозных памятников, пропаганду языка вражды и насаждение дискриминации по этническим и религиозным признакам.
"В этот день в очередной раз напоминаем России о необходимости выполнения своих обязательств как государства-оккупанта и требуем прекращения репрессий в отношении украинцев и крымских татар, выполнения Приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 года и отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.
Призываем международное сообщество принять дополнительные меры политико-дипломатического давления на РФ и защитить гуманитарное право и права человека на временно оккупированной полуострове", - отметили в ведомстве.
26 июня отмечается День крымскотатарского флага, датой празднования которого избран первый день работы первой сессии Курултая крымскотатарского народа II созыва.
Именно 26 июня 1991 года, после более чем 73-летнего вынужденного перерыва, произошло возрождение Курултая крымскотатарского народа, высшего национального института коренного народа Крыма. Итак, 26 июня отмечаем еще и тридцатую годовщину возрождения Курултая крымскотатарского народа.
Крымскотатарский флаг был утвержден Первым Курултаем крымских татар в 1917 году. В разное время он подвергался репрессиям и запретам. Даже изображения кримськотарского флага в местах депортации крымских татар - поселениях Средней Азии и Сибири - считалось преступлением против советской власти.