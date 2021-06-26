Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
Участники акции собрались днем на углу улиц Дерибасовской и Преображенской, откуда началось шествие.
Перед стартом присутствующие минутой молчания почтили память погибших за независимость Украины.
Возглавила колонну группа детей, которые были в национальных костюмах, - украинских и крымскотатарских.
В колонне несли баннеры "Мегамарш в вышиванках. Одесса","Одна единственная соборная Украина ", красно-черные флаги, украинские и крымскотатарские флаги, а также - многометровое сине-желтое полотнище.
Участники акции скандировали: "Слава воинам АТО", "Слава Украине!", "Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса!", "Ах, Одесса - родной край! Вышиванку надевай! " и другие.
Несмотря на сильную жару, в марше приняли участие значительное количество людей. Мероприятие привлекло внимание очевидцев, среди которых было много туристов. Колонну сопровождала полиция.