Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

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В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь".

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