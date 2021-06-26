Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская
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Закон №5309 предусматривает изменения в закон о публичных закупках и смежные акты, что позволит, среди прочего, не проводить тендеры для Дня независимости и строительства столичной окружной дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР, закон возвращен 25 июня с подписью президента Украины Владимира Зеленского.
"Президент подписал закон, который позволяет Тимошенко и Кубракову потратить более 5 млрд на празднование Дня независимости и более 100 млрд (10% бюджета) на Киевскую окружную дорогу без аукционов и без "Прозорро", а значит:
- Зеленский и его команда только благодаря этому закону пополнят свою личную и "партийную кассу" на минимум 20 млрд.
- О "Прозорро" можно забыть. Скоро там останутся только закупки, которые из-за своей "копеечности" не интересуют Банковую.
- Депутаты, чиновники, политики и общественные организации, которые все эти дни обращались к президенту с просьбами ветировать эту коррупционную схему, "стоят" для Зеленского менее 20 млрд, которые можно на ней украсть.
- 30-я годовщина независимости - важный праздник для нас. Для президента - это лишь возможность заработать.
- Наши (бюджетные) деньги Зеленский уже считает своими и будет тратить их так, как захочет.
- Мы станем еще беднее, а президент и его окружение еще богаче.
- Профессионального и цивилизованного голоса граждан президент Украины уже не слышит.
- Зеленский убежден, что "масса" будет поддерживать его и организованные за украденные деньги "зрелища" обеспечат ему рейтинги.
- Молчание олигархических телеканалов об этом свидетельствует, что с олигархами у Зеленского партнерские отношения и "места охоты" компромиссно поделены.
- И только Янукович в Ростове грустно вздохнул, поняв, что если бы он лучше пиарился, то успел бы украсть гораздо больше наших денег", - констатирует в Facebook экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.
Напомним, 4 июня стало известно, что парламентский комитет не поддержал поправку в закон о госзакупках, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.