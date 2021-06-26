Захарова о раздаче паспортов РФ жителям ОРДЛО: Это вынужденная мера в условиях введенной Киевом блокады, претензии Зеленского понять трудно

Предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства - следствие невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на их сайте, передает Цензор.НЕТ.

"Логику и претензии В.Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается.

Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.

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Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.

Захарова отметила, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО "полностью соответствует международной практике".

"Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния. По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов. Вызывает глубокое сожаление, что Президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заявила представитель МИД РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что РФ нарушает логику Минских соглашений, выдавая населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

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