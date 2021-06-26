Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины

Отвечая на вопрос Владимира Зеленского о "Северном потоке - 2", все кандидаты в канцлеры Германии согласились, что интересы Украины должны учитываться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток - 2" в случае его использования "против Украины".

"Геостратегические влияние было оговорено - он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", - заявил политик в совместном интервью с кандидатами в канцлеры от "Зеленых" и социал-демократов Анналеной Бербок и Олафом Шольцом.

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Лашет подчеркнул, что Европа всегда посылала соответствующие сигналы.

В свою очередь Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия участвовала в переговорах по этому вопросу, и в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован.

"По этому поводу нужно вести переговоры", - заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.

Бербок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока - 2", заявила, что проект не должен быть закончен.

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"Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель - это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <…> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги", - заявила она.

Лидер "зеленых" напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора - его оператором не должен быть владелец трубы.

"Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе", - заявила Бербок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы".