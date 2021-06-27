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Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко

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Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества не получал пока информации о том, что Киев якобы отозвал подпись под заявлением о нарушении прав в Синьцзяне.

Об этом корреспонденту Радіо Свобода сообщил председатель комитета, представитель "Слуги народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном отзыве Украиной подписи под заявлением и позицию комитета.

"Ответ очень прост: это какая-то неофициальная информация. Для меня не очень понятна ссылка на "дипломатические источники". Что именно это значит? Какие источники имеются в виду? Относительно комитета, сейчас никакой информации по этому поводу мы не получали", - сказал Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

Позже изданию предоставили официальный комментарий Китая. Указывается, что поставка вакцин в другие страны осуществляется без каких-либо политических условий.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Да гидрид его в ангидрид, почему по этому поводу молчит членограй? Выбита почва из-под ног , что сбрехать? От недоразумение выбрали в керманычи... А чего стоит его дыбильный план "Б" про китайскую стену вокруг лугандонии - не отвоевывать территории , а отмежевываться, на руку пыне..
    https://censor.net/ru/comments/locate/3273717/01921444-904b-716f-b16a-1b280fe4608b
  • три - пятнадцать
    смотрим в будущее смело - бо тварей выбираем!
  • taddyboy harper 83f6d7a8
    Не поддержим Уйгуров- турки обидятся. Китайцы реально устроили концлагеря и исправительные гулаги для всех кто не китаец и других народностей и религий- буддистских монахов в оккупированном Тибете, уйгуров в Восточном Туркестане, нацменшины Внутренней монголии. Гитлер и сталин не додумались разбирать политических зеков на органы. Китайцы это поставили на поток.
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