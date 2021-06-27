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Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только "Газпром", но и другие компании, - Витренко

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Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только "Газпром", но и другие компании, - Витренко
Украина, чтобы обезопасить себя от последствий запуска российского газопровода "Северный поток-2", должна добиться, чтобы услугами ее ГТС пользовались для транзита другие компании, кроме "Газпрома".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ. Глава НАК заявил, что россияне до 2024 года будут выполнять свои обязательства по текущему контракту на транзит газа через Украину.

"До 2024 года по контракту "качай или плати" они будут выполнять свои обязательства. Иначе мы, во-первых, пойдем в арбитраж и получим еще больше с них денег. Кроме того, они окончательно подорвут свою репутацию в Европе", - сказал он.

В то же время, как отметил Витренко, с 2024 года "вопрос открыт".

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"Мы должны понимать, что если "Северный поток-2" будет построен, то "Газпром" может обойтись без украинской ГТС без всякого ущерба для текущих контрактов "Газпрома". Это для нас самый большой вызов. Поэтому нам нужно сделать то, что, кроме "Газпрома", услугами украинской ГТС для транзита должны пользоваться другие компании - экспортирующие газ из Центральной Азии в Европу, другие компании, которые добывают газ в России, которые бы транзитировали газ через Украину в Европу, и европейские компании, которые закупают газ на границе с Россией и транзитируют через Украину. И у нас будет не один покупатель наших услуг, а 100. Если всем этим покупателям Путин скажет: все, не качать - тогда правительство Германии не сможет сказать, что это у нас какой-то рыночный проект "Северный поток-2", - пояснил глава "Нафтогаза".

По его словам, тогда "будет для всех очевидно, что это политическое решение, которое ограничивает объемы газа, идущего на европейский рынок".

"Это нарушение европейского закона о защите конкуренции, это антиконкурентные действия. И тогда европейский регулятор уже будет наказывать "Газпром", который фактически будет частью картельного сговора, чтобы меньше газа поставлялось в Европу. Возможно, каждый этот шаг отдельно не изменит ситуацию кардинально, но совокупность этих шагов позволит нам разрушить монополию, даже не "Газпрома", а Путина, который может сейчас использовать газ как геополитическое оружие", - заявил Витренко.

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Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • John Meme
    Ты не понимаешь. Все - без исключения - должны Украине, а Украина никому никогда ничего не должна - потому как уже достаточно сделала (щит Европы, мученики демократии, и тд и тп). Если кто то по запаре начинает думать на секундочку о собственном народе и как вообще прокормиться, то это путинская проститутка которая забыла уроки 1938ого, 1956ого, 1812ого, 300 д.н.э…

    А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
  • Serg Bardo
    Коротко - порошенко с зеленским прос..али трубу. Украина и каждый украинец получили материальный ущерб.
  • Alex Alexander 7e3063cf
    Витренко агент кремля. Мама в москве поживает. Как вообще это случилось, что сын занял такую должность? Это что, прикол такой?
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