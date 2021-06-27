В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов

Исполнительная власть проводит кадровую оптимизацию. В первую очередь будут сокращены вакансии, которые годами не заполняются.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, по данным Госстата, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий госслужащих. При этом в течение пандемического года происходила процедура кооптации вакансий через процедуру отборов. Сейчас государственная служба совершенствуется в части цифровизации, внедрения новых процессов", - сказал он.

По словам Немчинова, будут сокращены вакансии на 10%.

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"Соответственно, было поручение премьера, чтобы оптимизировать структуру центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, оптимизировать численность в зависимости от органа и уровня выполнения им функционала до 10%. Это могут быть как внутренние реорганизации, так и сокращение вакансий. В первую очередь речь идет о сокращении тех вакансий, которые годами не заполняются", - сказал он.