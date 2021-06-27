За минувшие сутки погиб воин, зафиксированы 15 нарушений. Террористы дистанционно минировали территорию и вели огонь из 120-мм минометов и вооружения БМП-1

За минувшие сутки, 26 июня, зафиксированы 15 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески противник трижды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибров и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

Также отмечается, что вблизи Гнутово враг дважды обстреливал украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

"В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра. У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреливали наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а у Старогнатовки - из стрелкового оружия. Вблизи Новгородского враг обстреливал украинских защитников из вооружения БМП-1", - заявили в штабе.

Вблизи Золотого-4 российские наемники совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. У Широкино российские оккупанты обстреливали наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Красногоровки был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Также по данным штаба, на обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Кроме этого, сообщается, что по состоянию на 7 утра 27 июня зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Боевых потерь среди наших воинов с начала суток нет.