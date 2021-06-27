Новости

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 450 новых случаев заражения, 529 человек госпитализированы

2 97411
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 450 новых случаев заражения, 529 человек госпитализированы
За минувшие сутки, 26 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 6).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 529 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 1097 человек;

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 233 996 человек;

◾ выздоровели - 2 163 069 человек;

◾ летальных случаев - 52 286;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10794794

Читайте также: Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине, но с Израилем и США нужно договариваться отдельно, - Минздрав

За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 13926 человек,

◾ методом ИФА - 2966 человек,

◾ экспресс-тестами - 8936 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях", - подчеркивают в Минздраве.

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    жлобье криворогатое - вон из Киева!

    Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
    или позволим им уничтожить Киев?
    Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
    но Киев не отдай.
  • Привет
    Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
  • Александр Товба
    А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости