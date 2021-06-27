21 контрабандный автомобиль уничтожило таможенное бюро Филиппин, среди них - редчайший McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВИДЕО

21 контрабандный автомобиль на общую сумму 1,2 млн долларов был уничтожен таможенным бюро Филиппин.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Филиппинах таможенное бюро (BOC) провело одновременное уничтожение 21 контрабандного авто общей стоимостью 1,2 млн долларов, среди которых был редчайший McLaren 620R, выпущенный тиражом 350 штук. Экскаватором также раздавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara. Господа! Вы звери, господа!", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль, - Госпогранслужба. ФОТО