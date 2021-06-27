С "делом вагнеровцев" разберется, кто надо. Режет слух, когда прошлая власть говорит о морали и поучает действующую, - "слуга народа" Верещук

Представители прошлой власти не вправе говорить о морали и поучать действующую власть, в частности, в вопросе спецоперации по вагнеровцам.

Об этом нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"С "делом вагнеровцев" кто надо, должным образом разберется. В конце концов, это дела военной разведки, это государственная тайна, их нельзя обсуждать публично, даже если ты бывший президент, и особенно потому, что бывший президент. Уполномоченные лица должным образом все выяснят, и то, что может быть публичным, таким станет. Так же, как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающихся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014–2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и президенту Зеленскому в частности", - написала Верещук.

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Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.