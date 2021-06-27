"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи
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Президент Владимир Зеленский поздравил молодых людей в стране с их праздником - Днем молодежи.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он разместил в Инстаграме.
"Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" - написал Зеленский.
Также президент назвал современную украинскую молодежь "свободной, амбициозной, умной".