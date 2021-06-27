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"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи

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"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи
Президент Владимир Зеленский поздравил молодых людей в стране с их праздником - Днем молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он разместил в Инстаграме.

"Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" - написал Зеленский.

Также президент назвал современную украинскую молодежь "свободной, амбициозной, умной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    та какое поздравил .поздравил тот,кто за него инстаграмм ведет
  • Small Jerboa
    Зеленський - ЗРАДНИК!
  • Валерия Ларченко b661826f
    Теперь зепоц может даже пристрелить мертвечука саморучно -и это уже ему не поможет
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