Трагически погиб начальник группы боевой и спецподготовки Восточного терруправления Военной службы правопорядка ВСУ Алексей Олефир. ФОТО

В ночь на 26 июня трагически погиб начальник группы боевой и специальной подготовки Восточного территориального управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины майор Алексей Олефир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Военной службы правопорядка в ВСУ.

"Алексей Олефир 1978 года рождения большую часть своей жизни отдал служению Родине и Вооруженным Силам Украины, вернувшись в армейские ряды в самые трудные времена, в марте 2014 года. Участник боевых действий. В Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины с 2015 года. Каждый, кто работал с Алексеем Васильевичем, знал его как светлого, профессионального, упорного человека, который всегда искренне болел за порученное дело, верил и доверял людям, с которыми сотрудничал", - следует из сообщения.

У военнослужащего остались жена и две дочери.