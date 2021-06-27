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После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

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После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса
В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных болельщиков с матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города, сообщил 26 июня директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен.

Прогнозируют, что это число возрастет.

В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против России 16 июня и против Бельгии 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.

22 июня на границе России с Финляндией из-за процедуры тестирование на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.

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  • Ан Мур
    Ляді при владі, негайно закрийте кордони з касапами і бульбашами! Чого тягнете? Індійського ще вам не вистачає?
  • Nikolai Chizhevsky
    удивляет позиция турков которые впустили с 22 го кацапов со свсех городв Мордора с ихними по 20 000 заражениями в сутки и радуются даже Эрдоган поблагодарил рашу что пустили в Турцию кацапов это при том что официально самих кацапов не пускали из за ковида в самой Турции но когда там все нормализовалось кацапы поехали заражать турков а вместе и наших так как груповые экскурсии на автобусах проходят вместе с кацапами нашими и белорусами также они пересекаються в ресторанах туда тест может не показать но например на 5 день прибывания если они заражены начнут заражать других, на месте Турции я бы ответил методом россии сказал бы теперь вы скрепосные заразные и самолеты с россии мы не приймем но похоже бабло для турков важнее чем жизнь своих людей
  • буков
    Нічого не скаже, нехай русня вакцинована сраним супутником, але ж фінни вакциновани нормальною вакциною і не допомогло.
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