После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных болельщиков с матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города, сообщил 26 июня директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен.

Прогнозируют, что это число возрастет.

В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против России 16 июня и против Бельгии 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.

22 июня на границе России с Финляндией из-за процедуры тестирование на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.

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