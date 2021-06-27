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Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги

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Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может не получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Как пишет ANSA, об этом он заявил, комментируя кампанию по вакцинации в Италии и опасность штамма "Дельта", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на "Гордон".

Премьер отметил, что российский препарат пока не смог получить одобрение ЕМА "и, возможно, никогда не получит" его.

Также Драги подверг сомнению эффективность китайской вакцины от коронавируса, но не сказал, какую именно имеет в виду.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Alex Ziland
    Расея - не страна, а сорт говна.
  • vitaliymkua
    Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 1337
  • Прощай немытая раССея
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    https://twitter.com/zgldz Независимый взгляд



    ВОЗ опубликовала претензии к Уфимскому производству Sputnik V. Вкратце: спец.одежда не стерильна; перекрестное засорение (смешивание) компонентов; не рабочая база по выпущенным препаратам (проследить препарат до его ввода пациентам не удалось). Это ставит крест на сертификации
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