За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 135 новых случаев, выздоровели 90 человек, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявили 135 больных коронавирусом. Умерли три человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего за период пандемии в городе 5 190 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 370", - сообщил Кличко.

Заболели 75 женщин в возрасте от 23 до 99 лет, 50 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет. А также 5 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 5 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 19 больных коронавирусом. А также 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. В целом коронавирус преодолели 204 239 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 40, в Оболонском - 21 и в Шевченковском районе - 20 случаев", - отметил Кличко.

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