Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время общей дискуссии кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Зеленые") просмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины.
Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.
"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.
По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.
Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.
Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.
"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.