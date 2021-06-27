Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе

Кандидаты в канцлеры Германии прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Соответствующие вопросы на эту тему задал кандидатам президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время общей дискуссии кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Зеленые") просмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины.

Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.

По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.

Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.

"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины