Новости

Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах, - Шмыгаль

3 26837
Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах, - Шмыгаль
В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах" в различных сферах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о "промышленом безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе" "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль

"Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", - подчекнул Шмыгаль.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным.

"Есть надежда, что эта сделка также будет подписана уже в этом году", - отметил премьер-министр.

"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS. За этими терминами стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. По словам Шмыгаля, это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса.

"В марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита", - отметил глава правительства.

Также читайте: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС выполнено на 54%, - Кабмин

"Енегетичний безвиз". Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России. Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

"Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", - сообщил Шмыгаль.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС.

"Положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - отметил премьер-министр.

Топ комментарии

  • Alexander Savely
    "Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це."(с) - это точно про зе! и его "зе-каманду". тупой настолько, что не понимает, что он тупой.
  • Владимир Иванец
    Ух ты... сколько безвизов намечтали! Лавры сывочолого покоя не дают? А энергетический безвиз, это когда кацапская электроэнергия транзитом в Европу полетит, да? А кто на этом лапы греть собрался, не признаетесь? А авиационный безвиз это для бабушкиной МАУ куча преференций или еще что-то, для нас сирых?
    Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
  • Myroslav Hrabovsky
    Брехун
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости