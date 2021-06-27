Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC. ФОТО

В Великобритании, в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Документы были найдены в куче мусора за автобусной остановкой рано утром во вторник. Обнаружив бумаги, представитель общественности, пожелавший оставаться неизвестным, связался с изданием, поняв чувствительный характер их содержания.

Подчеркивается, что в одном из найденных наборов документов обсуждалась возможная реакция РФ на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья оккупированного Крыма.

Другие документы детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

Правительство страны заявило, что начало расследование по данному факту. В британском Министерстве обороны заявили, что их сотрудник сообщил о потере конфиденциальных документов и добавили: "Неуместно будет комментировать дальше".

Издание полагает, что документы, включающие электронные письма и презентации PowerPoint, были созданы в офисе высшего чиновника Министерства обороны (МО).









Обнаруженные документы, которые касаются эсминца Королевского флота типа 45, HMS Defender, свидетельствуют о том, что миссия, описанная Министерством обороны как "невинный проход через украинские территориальные воды" проводилась в ожидании, что РФ может отреагировать агрессивно.

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Рассматривался альтернативный путь, который мог бы держать HMS Defender далеко от "спорных вод". Однако на презентации отмечено, что это позволило бы избежать конфронтации, но Россия могла бы расценить данный факт как свидетельство того, что "Великобритания пугается / убегает", что позволит России заявить, что Великобритания с опозданием приняла претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

"После споров, вызванных миссией HMS Defender, документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение через TSS было продуманным решением британского правительства продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски", - отмечает издание.

Публикацию данной информации прокомментировал на своей странице в соцсети Фейсбук экс-представитель президента в АРК Борис Бабин.

"Пикник у остановки автобуса по-английски. Британская BBC разместила статью о "найденных" документах Минобороны Ее Величества о проходе корабля Defender возле Севастополя. Говорят, нашли еще в четверг этот конверт на 50 страниц в куче мусора на автобусной остановке в Кенте. Из документов следует, что британские военные тщательно готовились к этой операции Op Ditroite. В частности, огромное внимание, как следует из документов, было уделено тому, чтобы доказать непризнание Великобританией покушения на аннексию Крыма", - пишет он.

"Ведь именно это обусловило определение Минобороны Великобритании маршрута мирного прохода именно у Крыма и привело к специальной предварительной оценке вариантов действий корабля Defender во время прохождения таким образом, чтобы РФ потом не смогла заявить, что якобы она "запугала" или "заставила изменить намерение" британцев", - добавляет Бабин.

"Зачем же корреспонденты BBC должны были копаться в сыром мусоре дождливым утром?", - задается вопросом он.

По его словам, власть Великобритании в настоящее время хочет продемонстрировать, что все не только под ее полным контролем, но и все время было под ее полным контролем. Кроме того, как известно премьер Джонсон прямо и публично поддержал в этой операции действия именно военных, а не отдельных якобы осторожных дипломатов.

"Но просто предоставлять в медиа позицию Минобороны по всевозможным "сложным вопросам" через неких условных "арештовичей" на Альбионе не принято. Для такого в цивилизованных странах существуют мусорные кучи возле остановок. Я это пишу прежде всего, чтобы какие-то наши полезные идиоты не пугались уровнем сохранения тайн Флотом Ее Величества. Там с этим вроде все в порядке. Но Одессу на будущее спасателям цивилизованного мира все же стоит писать через одну s. Немного времени для исправления еще есть", - добавил он.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

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