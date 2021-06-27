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Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС

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Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС
В Ривненской области человека ударила молния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 26 июня.

В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.

"Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ривненского района и Клесовского поселкового совета", – говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
    а) это здорово
    б) сможем превзойти Индию
    в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
  • Welt Schmerz
    Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
    Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
  • Тупин Вова
    Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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