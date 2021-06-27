В Москве зафиксирован максимальный за время пандемии уровень смертности от коронавируса

Новый максимум суточной смертности пациентов с COVID-19 зафиксирован в Москве - скончалось 114 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его данным, в российской столице за сутки выявили 6 723 случая COVID-19. Накануне зафиксировали 8 457 новых случаев инфицирования.

Также ранее была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге: к утру субботы за сутки в городе скончались 107 пациентов. Это было максимальным показателем за время пандемии как для самого города, так и среди регионов в целом.

Скончалось за сутки в Москве 114 пациентов с коронавирусом. Это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне. Предыдущий зарегистрировали 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице достигло 22 086 человек.

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