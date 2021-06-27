"Магазины работают в обычном режиме, товар не конфискован", - после обысков маркетплейс "Всі. Свої" готовит разъяснение для ГФС

Ситуация после обысков, проведенных ГФС в магазинах маркетплейса "Всі. Свої", начала нормализоваться после широкого общественного резонанса. Готовится встреча руководства маркетплейса с Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом ГФС и разработка новых законопроектов об электронной коммерции.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в на Фейсбук-странице магазина.

"К нам обратились сотни людей, которые предлагали свою помощь! Последние два дня в нашем колл-центре было жарко от звонков! Спасибо за каждое ободряющее слово, за каждое предложение помочь, за каждое распространение, за каждое сердечко под нашими постами. Благодаря вашей поддержке удалось быстро привлечь внимание к нашему кейсу", - отмечается в сообщении.

В магазине отметили: "Какая сейчас ситуация? Мы готовим широкое разъяснение для ГФС, в котором описываем модель маркетплейса на нашем примере с соответствующим законодательным обоснованием.

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На вторник 29.06 у нас запланирована встреча с народными депутатами и Офисом эффективного взаимодействия с бизнесом ГФС, чтобы обсудить разработку новых законодательных инициатив для создания прозрачных условий ведения бизнеса для всех участников рынка".

"Сейчас магазины работают в обычном режиме, товар не конфискован: он ждет вас на полках наших магазинов. Приходите за новыми летними коллекциями от украинских брендов и на нашу экспозицию "Крым. Летний сезон: то, что у нас не отнять".

Еще раз благодарим каждого из вас за поддержку ", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 23 июня 2021 года в магазинах "Всі.Свої" и на складе налоговики провели обыски. Сотрудники ДФС заблокировали работу магазинов, задержали сотрудников и изъяли компьютеры, документы и деньги.