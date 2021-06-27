Новости

Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль

1 28623
Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции, Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил Министерству аграрной политики, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Он также добавил, что правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
  • Zelya Vsyo
    Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
  • Иван Петрович Сидоров
    https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости