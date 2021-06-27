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"ПриватБанк" заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств

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В "ПриватБанке" заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке банка.

В сообщении отмечается: "Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой.

Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Приносим извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем!".

В то же время, некоторые клиенты банка в комментариях на страничке банка в Фейсбуке заявляют, что списанные средства им так и не вернулись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства

ПриватБанк заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств 01

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Топ комментарии

  • Александр Александр 66da010f
    Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
  • Deodar Revolution
    и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
  • 5 копійок
    Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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