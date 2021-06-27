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Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ

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Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ
СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ для "УП"

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины требует дополнительной обработки данному вопросу", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, грозит национальной безопасности Украины.

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Топ комментарии

  • Rhodesian
    "сослуживец" зебила по детскому садику обосрался...
  • Привет
    А как давно в Украине появилось прецедентное право??? И почему оно так избирательно дейсивует в пользу ушлепков из паРаши типа фили??
  • Манька Миронова
    Это Баканов из 95 квартала распорядился?
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