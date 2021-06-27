В новом парламенте Армении у партии Пашиняна будет 71 мандат, у остальных - 36, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении представила окончательные результаты внеочередных выборов в Национальное собрание, которые прошли 20 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Победила возглавляемая Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", которая набрала 53,91% голосов.

На втором месте - находится блок "Айастан" ("Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок "Честь имею" (главный кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.

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По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, из 2 595 515 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 281 997 или 49,39%.

Всего во внеочередных выборах участвовали 25 политических сил.

Также, по данным издания, Центризбирком Армении отклонил заявления трех политических сил, в том числе блока "Айастан" экс-президента Роберта Кочаряна и блока "Честь имею", о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.

Кроме того, ЦИК утвердил количество мандатов, которые будут иметь прошедшие в парламент политические силы. Как сообщил Тигран Мукучян, в новом парламенте Армении у партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна будет 71 мандат, и блока "Айастан" - 29, у блока "Честь имею" - 7.

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Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке.

До этого он объявил досрочные выборы. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера.

Выборы прошли 20 июня. Подсчет голосов показал победу партии Пашиняна.

Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

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