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AstraZeneca проводит испытания вакцины от штамма "бета" COVID-19

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AstraZeneca проводит испытания вакцины от штамма "бета" COVID-19
Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР.

Как сообщают европейские СМИ, в ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также - на тех, кто вообще еще не вакцинирован, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.

Новый препарат разработан на основе "классического" варианта вакцины от AstraZeneca. Первые результаты испытаний, как ожидается, поступят позже в 2021 году.

Распространение различных штаммов коронавируса беспокоит специалистов во многих странах. Так, британские эксперты считают, что вакцины хуже защищают от варианта "бета", чем от других штаммов. Кроме того, в последние недели большую обеспокоенность в странах Европы вызывает штамм "дельта": он появился в Индии и быстро распространился практически по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны на 86,6% уже после первой прививки, - исследование

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • andrew_sc
    Больше штаммов, больше вакцин, больше карантина! Всем ходить по стойке смирно!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ковідіот-маскоборець?
  • Efim Berkovich
    В связи с вакцинацией возникло несколько вопросов.
    При раздаче 5g через точку доступа вай фай тарификация идёт по времени или по трафику?
    Правда ли что если название точки доступа будет Дядя Билли любит тебя то дают скидку?
    То что прошивка вакцины китайская связано м тем что иногда в голову лезут цитаты Мао? И проходит ли это?
    Буду рад советам тех кто привился раньше.
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