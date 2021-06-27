Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.
"Давайте называть вещи своими именами.
Лицо, выдающее себя за Президента Украины, на собственном канале 1+1 в программе "VIP с Натальей Мосийчук" наговорил на 111 статью УК - "Государственная измена". Владимир Зеленский с гордостью признался, что слив секретной информации о пребывании российских военных преступников (т.н. "вагнеровцев") тирану и единственному открытому геополитическом союзнику Путина в Европе - Александру Лукашенко.
Наш президент сам, без допросов и пыток, с гордостью сказал, что это он сорвал совместную спецоперацию спецслужб Украины и спецслужб стран НАТО. И слил ее подробности врагу. Это должна быть операция в отместку убийцам и самая успешная украинская спецоперация в принципе.
Была бы.
Но Зеленский предал государственные интересы Украины. Он слил врагу информацию о том, что мы собираемся напасть. Он слил все сам в телефонном разговоре. И это была самая идиотская явка с повинной. Он собственными руками отпустил в Россию военных преступников, которые убивали граждан Украины и ЕС.
Просто представьте, как премьер-министр Израиля сам сообщает нации, он отменил операцию "Моссада" по захвату террористов "ИГИЛ", которые убивали евреев, и сообщил одному из руководителей террористов о том, что против его людей планируют международную спецоперацию. Это аналогия, которая может помочь. Можете представить, какая была бы реакция народа Израиля на такую новость.
Представили?
Представили.
А теперь давайте попробуем воплотить это в реальность.
Мы собираемся под Офисом Президента в День Конституции - 28 июня, в понедельник, в 19:00. Мы посмотрим, сколько нас - тех, кто понимает, что там, на Банковой, сидит враг. Тех, кто понимает, что Зеленский - предатель. Тех, кто готов выйти на улицу и показать, что он - против.
И пусть нас будет много. От этого зависит все", - призвали организаторы.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.
24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.