Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента

Под Офисом Президента на Банковой в Киеве 28 июня в 19:00 пройдет акция "Зеленський сидітиме в тюрмі".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-мероприятие.

"Давайте называть вещи своими именами.

Лицо, выдающее себя за Президента Украины, на собственном канале 1+1 в программе "VIP с Натальей Мосийчук" наговорил на 111 статью УК - "Государственная измена". Владимир Зеленский с гордостью признался, что слив секретной информации о пребывании российских военных преступников (т.н. "вагнеровцев") тирану и единственному открытому геополитическом союзнику Путина в Европе - Александру Лукашенко.

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Наш президент сам, без допросов и пыток, с гордостью сказал, что это он сорвал совместную спецоперацию спецслужб Украины и спецслужб стран НАТО. И слил ее подробности врагу. Это должна быть операция в отместку убийцам и самая успешная украинская спецоперация в принципе.

Была бы.

Но Зеленский предал государственные интересы Украины. Он слил врагу информацию о том, что мы собираемся напасть. Он слил все сам в телефонном разговоре. И это была самая идиотская явка с повинной. Он собственными руками отпустил в Россию военных преступников, которые убивали граждан Украины и ЕС.

Просто представьте, как премьер-министр Израиля сам сообщает нации, он отменил операцию "Моссада" по захвату террористов "ИГИЛ", которые убивали евреев, и сообщил одному из руководителей террористов о том, что против его людей планируют международную спецоперацию. Это аналогия, которая может помочь. Можете представить, какая была бы реакция народа Израиля на такую ​​новость.

Представили?

Представили.

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А теперь давайте попробуем воплотить это в реальность.

Мы собираемся под Офисом Президента в День Конституции - 28 июня, в понедельник, в 19:00. Мы посмотрим, сколько нас - тех, кто понимает, что там, на Банковой, сидит враг. Тех, кто понимает, что Зеленский - предатель. Тех, кто готов выйти на улицу и показать, что он - против.

И пусть нас будет много. От этого зависит все", - призвали организаторы.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

24 июня 2021 года президент Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.