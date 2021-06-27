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Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

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Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная
Министерство социальной политики Украины следит за тем, чтобы 626 тыс. пенсионеров с временно оккупированных Россией территорий Украины, получали пенсии вовремя.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказала глава ведомства Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тысяч пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем, получали вовремя пенсии. И они получают. Все эти пенсионеры получают пенсии на карточки в "Ощадбанке", там нет ни одной выплаты через почту. Поэтому мы смотрели, где эти люди, они снимают средства или не снимают. Снимают. Пользуются, выплаты получают", - сказала она.

Но, как отметила министр, проблема не в этом.

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"Проблема в том, что мы знали другое количество людей, которые в период с 2014 года даже пришло на территорию подконтрольную Украине, заявило о себе и даже было зарегистрировано, учтено. Но остались получать постоянно только 626 тыс. То есть все остальные прекратили приезжать. Нужны были эти справки. Сейчас уже эти справки даже карантинный закон это прекратил. Поэтому вопрос есть и вопрос надо решать", - пояснила она.

По словам Лазебной, этим вопросом сегодня занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Информации о количестве граждан, ранее получавших пенсию, а из-за карантинных ограничений прекративших, также нет.

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • dwt
    молодцы, у нас нашему пенсионеру, что носки вязал для армии на свою последнюю копейку урезали субсидию, у кого вообще отняли, главное, чтобы там люди были счастливы, две пенсии получали, дешёвую комуналку имели
  • Вася Иванов a5fa38af
    А Союз выплачивал пенсии в оккупированых фОшистами Белорусии и Украине?
  • Ustym Karmaliuk
    Уркаїна не забов'язана цього робити. Утримання окупованих територій - це проблеми окупанта. Занадто дорого нам обходиться загравання влади з проросійським електоратом.
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