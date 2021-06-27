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В Черкасской области два человека погибли в результате удара молнии, еще одна женщина - в больнице

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В Черкасской области два человека погибли в результате удара молнии, еще одна женщина - в больнице
Около шести часов вечера 27 июня в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу медучреждения.

Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55 лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - отмечается в сообщении.

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В Черкасской области два человека погибли в результате удара молнии, еще одна женщина - в больнице 01

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Beer Bear
    Зеля миллиард деревьев насадил,теперь где ни встань везде дерево.
  • Amber
    Дорослі люди , а не знали про те , що під час грози ховатися під деревом не можна !
  • Психиатрическая больница No1
    Брг давно ничего не решает со времён Адама и Евы.Бред сектантов надо слушать меньше.
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