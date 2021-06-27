В Черкасской области два человека погибли в результате удара молнии, еще одна женщина - в больнице

Около шести часов вечера 27 июня в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу медучреждения.

Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.

"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55 лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС