В Черкасской области два человека погибли в результате удара молнии, еще одна женщина - в больнице
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Около шести часов вечера 27 июня в Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черкасской области поступил вызов, что в селе Софиевка Черкасского района за школой молния ударила в дерево, под которым находилось три человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу медучреждения.
Выяснилось, что все трое отдыхали возле водоема, а когда началась сильная гроза - спрятались под дерево.
"На месте медики обнаружили, что от поражения молнии погиб 23-летний парень и женщина около 55 лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки, после оказания неотложной помощи, госпитализировали в третью черкасскую городскую больницу с электротравмой после поражения молнией. Женщина находится в сознании", - отмечается в сообщении.