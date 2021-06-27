Спрос на железнодорожные билеты достиг 60% от докарантинного уровня, - руководитель пассажирского направления УЗ Перцовский

С июля "Укрзализныця" добавит дополнительно пять поездов на летние морские направления - Бердянск, Геническ, Херсон.

Об этом заявил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Есть уже на этой неделе очень ажиотажный спрос на Львов, потому что джазовый фестиваль. Распроданы билеты, мы добавляем вагоны к ночным поездам, чтобы все могли и во Львов, и из Львова уехать. С июля дополнительно 5 поездов на летние морские направления - Бердянск, Геническ, Херсон. В целом у нас сегодня спрос вернулся до 60% от того, который был в 2019 году. Это хорошие цифры, потому что в марте-апреле спрос был на уровне 30%. Пассажир возвращается на железную дорогу, поэтому мы добавляем вагоны. У нас уже сегодня около 80% парка возвращено, который работал на железной дороге в докарантинный 2019 год", - рассказал он.

Перцовский отметил, что среди направлений пользуется популярностью не только море.

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"Черновцы были распроданы на эти выходные, мы делаем поезд на Черновцы ежедневным. А дальше направления на Геническ, Бердянск, Херсон - традиционно летом пользуются популярностью. Усиливаем и направление Одессы", - сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".