РФ тяжело восприняла обвинение в этноциде, преступник всегда боится света и публичности, - инязор народа эрзя Боляень

Российскую Федерацию очень задело выступление верховного старейшины (инязора) эрзянского народа Сыреся Боляеня в ООН, в котором он назвал этноцидом нынешнее состояние коренных народов в России.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Предоставленную ему возможность выступить в ООН он назвал важной и сильной:

"Это слабое место РФ, поскольку преступник всегда боится света и публичности. Ассоциация финно-угорских народов России даже отказалась участвовать во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Члены этой ассоциации - обычные российские чиновники, которые разъезжают по миру и занимаются показухой - мол, как хорошо разные народы живут в составе РФ. Есть информация, свидетельствующая о том, что их отказ является следствием того выступления.

Секретариат инязора подготовил выступление, которое, согласно регламенту, в минуту вложил квинтэссенцию всего, что происходит с эрзянами в Российской Федерации. И было очевидно, что на Конгрессе об этом будут говорить, а отвечать на этот россиянам ничего. Поэтому они отказались от участия в Конгрессе, но это не значит, что мы туда не поедем".

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Боляень отметил, что чувствует поддержку в Украине.

"В Украине чувствовалась большая поддержка, и я благодарен украинцам за это! Мы получаем очень серьезную поддержку от украинских националистов, которые прекрасно понимают ситуацию. Что касается Российской Федерации - то оттуда имеем молчание и отказ от участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. В частном порядке мне пересказывали обсуждения, которое состоялось в парламенте Татарстана, - мол, как я мог так пренебрежительно отозваться об их благополучии. Мало того, меня упрекают, что поскольку я не живу в Российской Федерации, то и не имею права об этом говорить. Однако мой ответ прост: я служу ерзянскому народу и моя родина - это Эрзянь Мастор, а не РФ", - добавил он.

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Полное интервью с Сыресем Боляенем читайте здесь.