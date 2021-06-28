ООН обнародует доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР, - New York Times
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
ООН провела расследование и пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР совершали военные преступления - грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где скрывались повстанцы.
По данным ООН, российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. В стране очень действовало 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.
По информации издания, доклад будет опубликован в ближайшее время. Он основан на фотоматериалах, свидетельствах очевидцев и информации местных чиновников.
В докладе идет речь о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах. По данным NYT, российские боевики заняли позиции в крупнейших горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.
Российские власти утверждали, что в ЦАР некогда было не более 550 инструкторов.