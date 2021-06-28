Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, были в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в 2020 году "были подтасованы", как в Украине в 2004 году. Тогда якобы победил Виктор Янукович.

Об этом Трамп сказал, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он снова заявил, что докажет "фальсификацию" выборов.

"Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал он.

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По словам Трампа, в Филадельфии, например, "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей."

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

После чего Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

31 октября 2004 года прошел первый тур президентских выборов. В западных и центральных областях преимущество было на стороне Виктора Ющенко, в южных и восточных - соответственно Виктора Януковича. Перед вторым туром Ющенко возглавил коалицию, в которую вошли кандидаты из первого тура - Юлия Тимошенко, Александр Мороз и Анатолий Кинах. Янукович же сделал ставку на максимальную явку своего потенциального электората в восточных областях и не без применения админресурса. Действующий президент Леонид Кучма не поддержал кандидатуру премьер-министра, и за два дня до второго тура признал предвыборную кампанию грязной. Второй тур выборов состоялся 21 ноября 2004 года. Виктор Янукович для победы использовал весь возможный административный ресурс, в результате чего сфальсифицирована явка на Донбассе выросла до 89,5% в Луганской и до 96,7% в Донецкой областях.

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Еще 21 ноября сторонники партии Ющенко "Наша Украина" начали обустраивать на площади Независимости в Киеве палаточный городок. Количество митингующих достигало 100 тысяч человек.

24 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила официальный протокол второго тура выборов - Янукович получил 49,42 % а Ющенко - 46,69 % голосов избирателей. Результаты существенно отличались от данных Национального экзитпола.

27 ноября на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты выразили недоверие Центральной избирательной комиссии. Окончательный вердикт ожидался от Верховного Суда Украины. Тот постановил провести повторное голосование.

8 декабря в результате голосования Верховной Рады Украина превратилась в парламентско-президентскую республику. А 26 декабря в результате перевыборов новым президентом был избран Виктор Ющенко.

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