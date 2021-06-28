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Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"

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Главный маркетолог "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 01
Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 02

В частности, Баранский хвалит Басту и отмечает, что "сельскую тупость победит только горд, кладущий болт на ценности села". Кроме того, пишет: "Радует, что год от года #банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 03
Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 04

На такие комментарии в соцсетях сотрудника, в частности, обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.

На данный момент страницы Вячеслава Баранского недоступны, комментариев "Fozzy Group" пока нет. В то же время, под последним постом на странице компании уже более 144 комментариев. Пользователи призывают уволить маркетолога и даже запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Среди прочих, написал юрист Роман Маселко.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 05

Много комментариев и под последним постом на странице "Сильпо".

Некоторые гораздо жестче, но неизменно пользователи призывают уволить Баранского. 

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 06

Также есть сообщения об отказе пользоваться услугами и покупать в магазинах и призывы не чистить комментарии.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 07 

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    а за "Плине кача" этот подонок ответит отдельно !
  • Andrew86 noSkyUp
    Владелец этой компашки Fozzy Group известен своими пророссийскими взглядами. Украина для него - место для заработка, а настоящая жизнь - в Европе.
    Да и кто бы смеялся над "СЕЛЬСКИМИ взглядами", как не владелец и менеджеры магазинов СИЛЬПО.
    Сильпо - оно и в Африке Сильпо.
  • Алекс Мышкевич
    Привет Костельману генеральный директору и совладелецу Fozzy Group !

    сегодня ты лишился большого числа клиентов.

    пока этот засранец Баранский будет у тебя работать, лично я буду проходить мимо Сільпа
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