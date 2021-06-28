Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"

Главный маркетолог "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.





В частности, Баранский хвалит Басту и отмечает, что "сельскую тупость победит только горд, кладущий болт на ценности села". Кроме того, пишет: "Радует, что год от года #банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".





На такие комментарии в соцсетях сотрудника, в частности, обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.

На данный момент страницы Вячеслава Баранского недоступны, комментариев "Fozzy Group" пока нет. В то же время, под последним постом на странице компании уже более 144 комментариев. Пользователи призывают уволить маркетолога и даже запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Среди прочих, написал юрист Роман Маселко.

Много комментариев и под последним постом на странице "Сильпо".

Некоторые гораздо жестче, но неизменно пользователи призывают уволить Баранского.

Также есть сообщения об отказе пользоваться услугами и покупать в магазинах и призывы не чистить комментарии.