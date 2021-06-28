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Пенсионный фонд за годы оккупации ОРДЛО не получил 141 млрд гривен, - Лазебная

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Пенсионный фонд за годы оккупации ОРДЛО не получил 141 млрд гривен, - Лазебная
Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей несет потери.

Об этом заявила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Украины Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей за период с августа 2014-го по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - сказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Джон Зойдберг cb913b8d
    А пенсии им надо платить? Л - логика...
  • bios22
    за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
  • Нина Лабунская
    Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
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