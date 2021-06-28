Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы
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Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях.
Об этом в Facebook пишет журналист Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.
"Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, могут открыть и такие консервы. Вот, например, главный директор по маркетингу "Сильпо", "Фора" и остальных компаний Fozzy Group Слава Баранский", - отмечает он.
По мнению Андриюка, из заметок маркетолога видно, что он ненавидит Украину.
"Как такие люди могут занимать такие позиции - большой вопрос к торгово-промышленной группе Fozzy Group", - уверен журналист.
Напомним, главный директор по маркетингу "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.