Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы

Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях.

Об этом в Facebook пишет журналист Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.

"Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, могут открыть и такие консервы. Вот, например, главный директор по маркетингу "Сильпо", "Фора" и остальных компаний Fozzy Group Слава Баранский", - отмечает он.

По мнению Андриюка, из заметок маркетолога видно, что он ненавидит Украину.

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"Как такие люди могут занимать такие позиции - большой вопрос к торгово-промышленной группе Fozzy Group", - уверен журналист.







Напомним, главный директор по маркетингу "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.