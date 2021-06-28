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Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы

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Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях.

Об этом в Facebook пишет журналист Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.

"Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, могут открыть и такие консервы. Вот, например, главный директор по маркетингу "Сильпо", "Фора" и остальных компаний Fozzy Group Слава Баранский", - отмечает он.

По мнению Андриюка, из заметок маркетолога видно, что он ненавидит Украину.

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"Как такие люди могут занимать такие позиции - большой вопрос к торгово-промышленной группе Fozzy Group", - уверен журналист.

Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 01

Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 02
Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 03
Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 04

Напомним, главный директор по маркетингу "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.

Автор: Анна Судак

Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    извинений ждем от его работодателей,
    после увольнения Баранчика.

    а иначе наша дорожка мимо Сильпа
  • John Lester
    Маркетолог Сильпо пытается высмеивать село.Реально баран
  • Garry Grant
    Явная спецоперация кацапни. Потому что это уже приобретает массовый характер. Слава баранский может и дебил,но не до такой степени,чтобы не просчитать реакцию. А так,пара десятков тысяч баксов упали на счёт-и можна высраться в интернете. А потом затереть,типа покаяться и спустить дело "по тихой воде". Всё равно же ничего не будет. А вот если бы пришли,забрали,впаяли трёшник и кинули на нары у параши-вот здесь славы баранские уже трижды подумают,подписываться ли на провокации свинорусов.
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