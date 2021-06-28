Высылка американских дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США

С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Причина такого решения - сокращение числа сотрудников американских консульств.

Об этом сообщил Дождю посол США в России Джон Салливан, передает Цензор.НЕТ.

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и российских", - сказал Салливан.

Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

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Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы.

В апреле власти России объявили о высылке 10 дипломатов США и запрете американским дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.

В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.

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Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан - 24 июня.