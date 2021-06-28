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"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование", - Минобороны Британии об утечке секретных документов о эсминце Defender

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"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование", - Минобороны Британии об утечке секретных документов о эсминце Defender
Министерство обороны Великобритании проведет расследование в связи с потерей секретных документов о эсминце Defender, который зашел в оккупированные РФ территориальные воды Украины в Черном море.

Об этом ведомство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Министерство обороны было проинформировано об инциденте, когда конфиденциальные документы были обнаружены представителями общественности. Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сказано в сообщении.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.

We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 27, 2021

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секретные документы Минобороны Британии, касающиеся прохождения эсминца Defender вблизи оккупированного Крыма, нашли на остановке в Кенте, - BBC. ФОТО

Как сообщалось ранее, в Великобритании, в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

Топ комментарии

  • Rhodesian
    Тролляки=)
  • 5 копійок
    Секретні документи не виносяться за межі штабу, тощо. Вони на суворому обліку. Тим паче у бритів, які специ в цій справі. Так я і повірив.
  • Анатолий Панасюк
    "Мудрят" англичане. Как- то уж "своевременно потерялись" эти документы, сразу же после "шумихи" по эсминцу. Сомнительно, чтобы разрешалось выносить секретные документы за пределы учреждения, разве, что было позволено "вынести".
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