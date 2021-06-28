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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы

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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы
За сутки 27 июня в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 3).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 384 человека;
◾ летальных случаев - 9;
◾ выздоровели - 723 человека;

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 12 098 человек,
◾ методом ИФА - 2 442 человека,
◾ экспресс-тестами - 4 937 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 234 281 человек;
◾ выздоровели - 2 163 792 человека;
◾ летальных случаев - 52 295;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10 806 892.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.

Топ комментарии

  • Павел Войтенко
    285 новый случая, из них 384 госпитализировано. Бывает...
  • Pavel Jaba
    Блин, как это госпитализированых на 35% больше, чем заболевших...
  • Нестор Нетописець
    А не доходить, що мова про госпіталізацію тих, хто захворів раніше?
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